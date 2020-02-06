Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Fen İşleri ekipleri kar küreme çalışması yapıyor.

Muğla’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışması başlatıldı. Gece boyunca sürmesi beklenen kar yağışının ulaşımı aksatmaması için ekipler bölgede sürekli çalışıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kavaklıdere ilçesi Nebiler yolu üzeri ve Menteşe ilçesi Yılanlı, Günlüce, Kuzluk, Dokuzçam grup yollarında kepçe, kar sıyırıcı ve tuzlayıcı kamyonlarla ulaşımın akmaması için çalışmalar yapılıyor. Bölgelerde Büyükşehir Belediyesine bağlı Kazıcı-yükleyici, kar küreme kamyonu, grayder, pikap ve personeller ile ulaşımın aksamadan devam edilmesi sağlanıyor. Ayrıca tüm çalışmalar da Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) saniye saniye takip ediliyor.

