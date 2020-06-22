Muğla Büyükşehirden Online sınav

Muğla Büyükşehir Belediyesi İşler yayın Grubu ile hazırladığı ortak proje kapsamında online LGS ve AYT sınava düzenledi. Alan Yeterlilik Sınavına (AYT) bin 177, Liselere Giriş sınavına (LGS) 818 öğrenci müracaat etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İşler yayın Grubu işbirliği ile online Alan Yeterlilik Sınavına (AYT) ve Liselere Giriş sınavına (LGS) sınavı düzenledi. Sınavlara girmek isteyen öğrenciler www.mugla.bel.tr/sinav-basvurusu/ adresinden kayıtlarını yaptırdı. Muğla il genelinde yapılan ücretsiz online sınava Yeterlilik Sınavına (AYT) bin 177, Liselere Giriş sınavına (LGS) 818 öğrenci olmak üzere toplam bin 995 öğrenci müracaat etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha öncede Koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. öğrencileri için uzaktan eğitim yöntemiyle online Kodlama Kampı Atölye etkinliği düzenlemişti.

