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Muğla çocuk nüfus oranında 81 il içinde 64’üncü sırada

MUĞLA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

-Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye’nin çocuk nüfus oranları açıklanırken, Muğla 81 il içinde çocuk nüfus oranında 64’üncü sırada yer aldı.Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı.

Muğla çocuk nüfus oranında 81 il içinde 64’üncü sırada

-Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye’nin çocuk nüfus oranları açıklanırken, Muğla 81 il içinde çocuk nüfus oranında 64’üncü sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla nüfusunun yüzde 21,5’ini çocuk nüfus oluşturdu. Bu oranla Muğla Türkiye’de 81 il içinde 64’üncü sırada yer aldı. 2019 yılı sonu itibariyle Muğla ilinin toplam nüfusu 983 bin 142 iken çocuk nüfusu 211 bin 737 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre ‘0-17’ yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2019 yılında Muğla nüfusunun yüzde 21,5’ini oluşturuyor.
Çocuk nüfusunun yüzde 28,8’i 10-14 yaş aralığında
Muğla’da çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2019 yılı sonu itibarıyla 211 bin 737 olan çocuk nüfusunun yüzde 26,7’sini (56 bin 472) ‘0-4’ yaş grubu, yüzde 28,6’sını (60 bin 572) ‘5-9’, yüzde 28,8’ini (60 bin 959) ‘10-14’ ve yüzde 15,9’unu ise (33 bin 734) ‘15-17’ yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.
Muğla, çocuk nüfus oranı sıralamasında 64’üncü sırada
Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 43,5 ile Şırnak ve yüzde 41,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,1 ile Tunceli, yüzde 17,9 ile Edirne ve yüzde 18,5 ile Kırklareli oldu. Yüzde 21,5 değeri ile Muğla ili çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 64’üncü il.
Muğla’da 66 koruyucu aile var
2019 yılında Muğla’da bulunan 66 koruyucu ailenin yanında 76 çocuk var. Türkiye’de bulunan koruyucu aile sayısı 5 bin 967, bu ailelerin yanında bulunan çocuk sayısı 7 bin 259 olarak gerçekleşti.

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