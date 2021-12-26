YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı'dan cezaevindeki Kovid-19'lu mahkumlara ilişkin açıklama:

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı'dan cezaevindeki Kovid-19'lu mahkumlara ilişkin açıklama:

26.12.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söz konusu koğuşta 34 hükümlü ve tutuklu bulunmakta olup 11 kişinin testi pozitiftir. Hiçbirinin durumu ağır değildir. Hatta semptom dahi göstermedikleri görülmüştür" -" Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileriyle bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır"

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, durumlarının ağır olmadığını, takip ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 30 kişilik bir koğuşta bazı mahkumların Kovid-19 testlerinin pozitif olduğu, hastaların bir kısmının hastalığı ağır geçiriyor olabileceği" yönündeki iddialar üzerine basın açıklaması yapılması zaruretinin hasıl olduğunu belirtti.

Ağır durumda hiçbir Kovid-19 hastasının bulunmadığını, ceza infaz kurumlarında salgın tedbirlerinin en üst seviyede ve titizlikle uygulanmasına devam edildiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Söz konusu koğuşta 34 hükümlü ve tutuklu bulunmakta olup, 11 kişinin testi pozitiftir. Hiçbirinin durumu ağır değildir. Hatta semptom dahi göstermedikleri görülmüştür. Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileriyle bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaca göre ilaç ve vitamin takviyesi de verilmektedir. Koğuştaki hükümlü ve tutuklulardan kendi iradesiyle aşı olmayan 1 hükümlü hariç geriye kalanların tamamı aşılıdır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
Tarihi kalede şok görüntü! Gelen endişe içinde dönüyor Tarihi kalede şok görüntü! Gelen endişe içinde dönüyor
Muğla'da hortum seralarda hasara neden olduMuğla'da hortum seralarda hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:12
İkindi
15:42
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.