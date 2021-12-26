Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı'dan cezaevindeki Kovid-19'lu mahkumlara ilişkin açıklama:

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, durumlarının ağır olmadığını, takip ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 30 kişilik bir koğuşta bazı mahkumların Kovid-19 testlerinin pozitif olduğu, hastaların bir kısmının hastalığı ağır geçiriyor olabileceği" yönündeki iddialar üzerine basın açıklaması yapılması zaruretinin hasıl olduğunu belirtti.

Ağır durumda hiçbir Kovid-19 hastasının bulunmadığını, ceza infaz kurumlarında salgın tedbirlerinin en üst seviyede ve titizlikle uygulanmasına devam edildiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Söz konusu koğuşta 34 hükümlü ve tutuklu bulunmakta olup, 11 kişinin testi pozitiftir. Hiçbirinin durumu ağır değildir. Hatta semptom dahi göstermedikleri görülmüştür. Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileriyle bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaca göre ilaç ve vitamin takviyesi de verilmektedir. Koğuştaki hükümlü ve tutuklulardan kendi iradesiyle aşı olmayan 1 hükümlü hariç geriye kalanların tamamı aşılıdır."

