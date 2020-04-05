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Muğla Eczacı Odası Başkanı Tekin, “İlçeler arasını da kısıtlayalım”

MUĞLA HABERLERİ  | 05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Muğla Eczacı Odası Başkanı Serkan Tekin, Büyükşehir illerinde gerçekleştirilen seyahat kısıtlamasının ilçeler arasında da kısıtlamaya dönüştürülmesi için vatandaşlara büyük görevler düştüğünü açıkladı.32’nci Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Eczacı Serkan Tekin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, ‘İller arası zorunluluk halleri dışında yasaklanan seyahat’i acilen bölgenin durumuna ve coğrafi yapısına göre ‘İlçeler arası kısıtlamaya’ dönüştürelim.

Muğla Eczacı Odası Başkanı Tekin, “İlçeler arasını da kısıtlayalım”

Muğla Eczacı Odası Başkanı Serkan Tekin, Büyükşehir illerinde gerçekleştirilen seyahat kısıtlamasının ilçeler arasında da kısıtlamaya dönüştürülmesi için vatandaşlara büyük görevler düştüğünü açıkladı.
32’nci Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Eczacı Serkan Tekin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, ‘İller arası zorunluluk halleri dışında yasaklanan seyahat’i acilen bölgenin durumuna ve coğrafi yapısına göre ‘İlçeler arası kısıtlamaya’ dönüştürelim. Muğla’mıza gelen vatandaşlarımız. Bu süreç bir Tatil değil. İmkanlarımız nüfus artışını kaldıramayabilir. O yüzden Muğla’ya gelmeyin, gelmiş olanlar başka ilçelere geçiş yapmayın. Evinizde kalın. Bu illet, eğer dikkatli olursak en kısa zamanda başımızdan gidecek ve yine en kısa zamanda Marmaris’in yeşilini, Bodrum’un mavisini, Ören’in sahillerine, Fethiye’nin koylarını hep beraber göreceğiz” dedi.

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Sabah
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Öğle
13:14
İkindi
16:50
Akşam
19:39
Yatsı
20:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Alinda Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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