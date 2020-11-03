YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine Uluslararası sağlık turizmi belgesi

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine Uluslararası sağlık turizmi belgesi

MUĞLA HABERLERİ  | 03.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında yönetmelik kapsamında; Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri’ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı.Hastane Başhekimi Doç.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında yönetmelik kapsamında; Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri’ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan tarafından yapılan açıklamada, “Hastanemiz tecrübeli ve deneyimli hekim ve hemşire kadrosu, ileri teknolojik altyapısıyla, dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımıza ve turistlerimize uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermeye devam edecektir.
Sağlık Turizmi kapsamında ilk etapta Kalp Damar Cerrahisi, Göz, Ortopedi, Kulak Burun Boğaz ve Genel Cerrahi branşlarında hizmet verilmesi planlanmaktadır. Turizmin gözde illerinden Muğla’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sağlık turizmiyle birlikte ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlanacağını umut ediyoruz. Sağlık turizmi belgesini almamızın hem kurumumuza hem de şehrimiz ile ülkemize büyük katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Muğla Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
12:55
İkindi
15:48
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Oğul Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yatağan’da kaza: 1 yaralı
Yatağan’da kaza: 1 yaralı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.