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Muğla Eğitim Bir’sen şubesi kan verdi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, Kovid-19 mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay’ın ’Kan ver hayat kurtar’ çağrısına ’Kanımız da imkânımız da feda olsun’ diyerek destek verdi.Yeni tip korona virüsü sebebiyle kan stoklarının azalması sonucu Kızılay’ın düzenlediği çağrıya cevap veren Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, üyeler ve duyarlı vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, Kovid-19 mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay’ın ’Kan ver hayat kurtar’ çağrısına ’Kanımız da imkânımız da feda olsun’ diyerek destek verdi.
Yeni tip korona virüsü sebebiyle kan stoklarının azalması sonucu Kızılay’ın düzenlediği çağrıya cevap veren Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, üyeler ve duyarlı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Muğla Menteşe Kızılay Kan Merkezi’nde konuşan Başkan Önder Uçak, ’İlk önce ‘Evde kal, hayatta kal ve hayat eve sığar’ dedik. Bugün ise bunlara ilave olarak ‘Kan ver hayat ver, Kızılay’a destek ver’ ilkesiyle, Eğitim Bir-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın yaptığı ‘İyilik kanımızda var’ kampanyasını destekliyor ve üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Kan bağışı kampanyamıza üyelerimizle katılım sağladık. Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi olarak, #ŞimdiVefaZamanı diyerek, devletimiz ve milletimiz için gereğini yaptık, bundan böyle de gereği neyse yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.
Salgının başlangıcından bugüne ’Yalnızlaşma değil, yardımlaşma’ diyerek kampanyalar düzenlediklerini, düzenlenen kampanyalara destek verdiklerini söyleyen Eğitim Bir’sen Şube Başkanı Uçak, “Kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında, kısaca insanı yaşatmaya matuf bütün alanlarda Kızılay’ın da yanındayız. Bugün de insanı yaşatmak için yine Kızılay’la bir aradayız. Kovid-19 salgın süreci birçok şeyi etkilediği gibi kan verilmesini de olumsuz etkiledi. Bugün başlattığımız ‘İftardan Sonra Kan Vermeye Kızılay’a’ çağrımız bir nebze olsun kan stoklarımıza katkıda bulunacaktır. Üyelerimiz ile bu kampanyaya destek olmaya, katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Muğla’da Kızılay’ın kan bankası stoklarında sıkıntıyı ortadan kaldırmaya destek olacağız” dedi.

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