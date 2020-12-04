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Muğla Emniyeti KADES çalışmalarını yoğunlaştırdı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kadına yönelik şiddete karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde görevli personelleri belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında vatandaşların bilinçlendirilmesi, şiddete maruz kalan veya kalabilecek kadınların başvuruda bulunacakları ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ (KADES) hakkında Muğla Emniyet Müdürlüğü birimlerince devam ediyor.KADES uygulamasının tanıtımı ile ilgili olarak Muğla genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ‘Şiddete karşı tek dokunuş’ sloganı ile Menteşe Sınırsızlık meydanı ile alışveriş merkezleri içinde, Muğla’nın 13 ilçesinde vatandaşın ve trafiğin yoğun olduğu yerlere stant kurularak hazırlanan KADES konulu el broşürleri dağıtımı yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.Kadına yönelik şiddete karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde görevli personelleri belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Menteşe Kötekli Mahallesinde el broşürü dağıtımı yaptı.

Kadına yönelik şiddete karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde görevli personelleri belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında vatandaşların bilinçlendirilmesi, şiddete maruz kalan veya kalabilecek kadınların başvuruda bulunacakları ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ (KADES) hakkında Muğla Emniyet Müdürlüğü birimlerince devam ediyor.
KADES uygulamasının tanıtımı ile ilgili olarak Muğla genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ‘Şiddete karşı tek dokunuş’ sloganı ile Menteşe Sınırsızlık meydanı ile alışveriş merkezleri içinde, Muğla’nın 13 ilçesinde vatandaşın ve trafiğin yoğun olduğu yerlere stant kurularak hazırlanan KADES konulu el broşürleri dağıtımı yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.
Kadına yönelik şiddete karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde görevli personelleri belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Menteşe Kötekli Mahallesinde el broşürü dağıtımı yaptı.

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Fidan Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
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