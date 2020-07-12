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Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır vefat etti

MUĞLA HABERLERİ  | 12.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Muğla’da 1989-1999 yıllarında Muğla Belediye Başkanlığı yapan Orhan Çakır vefat etti.Orhan Çakır’ın cenazesi 13 Temmuz’da 10 yıl görev yaptığı Menteşe Belediyesi önünde saat 17.00’da düzenlenecek törenin ardından şehir yeni mezarlığında toprağa verilecek.Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır, Bodrum’dan İzmir’e giderken ambulansta fenalaşarak kalp krizi geçirdiği, bu nedenle Milas’ta bir hastanede tedavi altına alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır vefat etti

Muğla’da 1989-1999 yıllarında Muğla Belediye Başkanlığı yapan Orhan Çakır vefat etti.
Orhan Çakır’ın cenazesi 13 Temmuz’da 10 yıl görev yaptığı Menteşe Belediyesi önünde saat 17.00’da düzenlenecek törenin ardından şehir yeni mezarlığında toprağa verilecek.
Uzun süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Muğla eski Belediye Başkanı Orhan Çakır, Bodrum’dan İzmir’e giderken ambulansta fenalaşarak kalp krizi geçirdiği, bu nedenle Milas’ta bir hastanede tedavi altına alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Sabah
05:49
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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