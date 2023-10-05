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Muğla Eylül ayında 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

05.10.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın da içinde bulunduğu Ege İhracatçı Birlikleri Eylül ayında 1 milyar 515 milyon dolar olarak ihracat gerçekleştirdi.

Muğla Eylül ayında 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

2023 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 13 milyar 688 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Muğla’nın en önemli ihracat kalemlerinden olan ve su ürünleri sektörünün lokomotif olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 128 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Eylül ayında ihracatta başarılı bir grafik ortaya koyarak ihracatını yüzde 3’lik artışla 114 milyon dolara taşıdı.

Muğla, Afyon, Denizli gibi illerde faaliyet gösteren doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’ye kazandırdığı döviz 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de en fazla tescilli zeytinyağı markasına sahip Muğla’nın lokomotif illerinden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Eylül ayında ihracatını yüzde 75’lik artışla 43 milyon dolara getirmeyi başardı.

Muğla, Eylül ayında 84 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Denizli, Balıkesir ve Aydın’ı geride bıraktı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu dönemde ihracatçılarımız için en önemli konu, uygun miktar-vade-faizli yatırım kredisi olmayışı. Yatırım kredisi kaynağı beklentimiz var. Yatırım yapamadığımız takdirde rakiplerimizle bu yarışın içinde kalamayız. Ege Bölgesi tarım sektöründe ihracat lideri konumda. İhracatçılar olarak enerji fiyatlarındaki artışı ihraç fiyatlarımıza yansıtmamız mümkün değil. Maliyet artışları, alım gücündeki azalış, talepte yaşanan düşüş ve yüksek enflasyon bizi bu noktaya getirdi. Finansman maliyetlerimizde faizler yüzde 50 seviyelerine yükseldi. İşletmelerimiz ayakta kalmak için çok büyük uğraş veriyor. Devletimizden uygun vadeli finansman, işçilik, enerji, hammadde fiyatları konusunda acil destek bekliyoruz” dedi.

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