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Muğla firmaları, 7 ülkenin iş dünyasıyla çevrim içi buluştu

25.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla firmaları, 7 ülkenin iş dünyasıyla çevrim içi buluştu

Muğla'nın ihracatının artırılması amacıyla düzenlenen program çerçevesinde Muğla Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar, Katar, Çin, Tunus, Kanada, Ukrayna, Litvanya ve Romanya'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 27 firma ile çevrim içi görüşme sağladı.

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, Katar Kalkınma Bankası koordinatörlüğünde düzenlenen program 3 gün sürdü.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, AA muhabirine, proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe oda üyesi 21 firmanın katıldığını söyledi.

Firmalardan 7'sinin direkt bağlantılar sağladığını belirten Ercan, görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti. Ercan, "Bundan dolayı son derece mutluyuz. Üye firmalarımız da memnun. İnşallah bu programları sürdüreceğiz. İleriki süreçte katılımın artacağını ve daha da başarılı olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Gıda, inşaat, plastik ve kimyasal, kağıt, hızlı tüketim malları, ilaç, sağlık, medikal ekipman ve bilişim sektöründeki 10 firmanın bu ülkelere numune göndereceği ve ihracata yönelik anlaşma yapma aşamasında olduğu belirtildi.

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