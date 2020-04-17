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Muğla İHH Şubesi gıda yardımlarını sürdürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

-Muğla İHH Şubesi korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında vakıf olarak ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi yaptıklarını açıkladı.Muğla İHH Şube Başkanı İsmail Çiftlikli, korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında Vakıf olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptıklarını belirtti.Çiftlikli, “Kovid-19 virüsü salgını nedeniyle Türkiye genelinde İHH olarak başlatmış olduğumuz, ‘Şimdi Dayanışma Vakti’ kampanyamız kapsamında Muğla İHH olarak vefa sosyal destek grubu çalışmaları kapsamında Muğla’daki çalışmalarımıza devam ediyoruz.

-Muğla İHH Şubesi korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında vakıf olarak ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi yaptıklarını açıkladı.
Muğla İHH Şube Başkanı İsmail Çiftlikli, korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında Vakıf olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptıklarını belirtti.
Çiftlikli, “Kovid-19 virüsü salgını nedeniyle Türkiye genelinde İHH olarak başlatmış olduğumuz, ‘Şimdi Dayanışma Vakti’ kampanyamız kapsamında Muğla İHH olarak vefa sosyal destek grubu çalışmaları kapsamında Muğla’daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışma kapsamında 250 aileye gıda kolisi, 29 aileye ise nakdi yardım ulaştırıldı. İl genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bakımını üstlendiğimiz 75 yetim ailemize de bu kapsamda yardım ulaştırılmıştır” dedi.
Çiftlikli, Muğla İHH olarak Muğla Valiliği ile koordineli bir şekilde Ramazan ayında da yardım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

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