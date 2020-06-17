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Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden aşı açıklaması

MUĞLA HABERLERİ  | 17.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapılarak aşı uygulamalarında yapılan değişiklikler hakkında bilgiler aktarıldı.Aşıların ve aşı uygulamalarının çok sayıda bulaşıcı hastalığın kontrolünde, bunlara bağlı ortaya çıkan kanser ve kronik hastalıkların önlenmesinde büyük değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bağışıklama ile her yıl 2 - 3 milyon ölüm önlendiği ifade edildi.Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın devamında, " Ülkemizde ilköğretim 1’inci sınıfta KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşısının 2.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden aşı açıklaması

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapılarak aşı uygulamalarında yapılan değişiklikler hakkında bilgiler aktarıldı.
Aşıların ve aşı uygulamalarının çok sayıda bulaşıcı hastalığın kontrolünde, bunlara bağlı ortaya çıkan kanser ve kronik hastalıkların önlenmesinde büyük değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bağışıklama ile her yıl 2 - 3 milyon ölüm önlendiği ifade edildi.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın devamında, " Ülkemizde ilköğretim 1’inci sınıfta KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA (difteri-boğmaca-tetanoz-çocuk felci) aşısının pekiştirme dozu; ilköğretim 8’inci sınıfta Td (tetanoz difteri) aşısının pekiştirme dozu okullarda uygulanmaktadır. İlköğretim 1’inci sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde, yine okul aşılamaları şeklinde uygulanacak. Yeni başlayan bu uygulamaya uyum sağlanması ve izlenmesini kolaylaştırmak için, eş zamanlı olarak 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların hızla bağışıklanmasına olanak vermek amacıyla kademeli bir geçiş öngörülmüştür. İlköğretim 8’inci sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı ise, 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156. ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır. Söz konusu uygulamalara 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile başlanacak. Bu uygulamayla, aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı nüfusu takip etmelerinin, kendilerine kayıtlı kişilere ulaşımlarının ve doğrudan iletişim kurmalarının daha kolay olmasına bağlı olarak ailelerle iletişimlerinin daha güçlü olması, aile hekimliği birimlerinde aşı uygulamaları konusunda bireylere yüz yüze bilgilendirilme yapılması olanağının bulunması; aile hekimliği birimlerinde sunulan diğer bir önemli hizmet olan çocuk izlemi ile entegre edilmesi gibi nedenlerle aşılama kapsayıcılığının daha da yükseltilmesi amaçlanmakta. Ebeveynlerin çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları önem taşımakta. Sağlık personelimizin başarılı çalışmaları, anne ve babaların çocuklarını aşılatmaları konusundaki duyarlılıkları sonucunda yüksek aşılama yüzdelerine ulaşılmış ve bunun sonucunda ülkemizde aşı ile önlenebilir hastalıkların sayısı ve bu hastalıkların yol açtığı ölümler oldukça azalmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın aşılarını yaptırmak tüm anne babaların çocuklarına karşı bir görevidir. Çünkü aşılanmak çocuklar için bir haktır. En değerli varlığımız olan bebeklerimizi ve çocuklarımızı ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunabilmek için en emin yol aşılamadır" denildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden aşı açıklaması

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