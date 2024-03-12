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Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri

İHA İHA
12.03.2024 10:14
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Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Ramazan ayında oruç tutan bireyler için sağlıklı beslenme önerisi içinde özellikle sahurda süt, yoğurt, peynir, çiğ sebze-meyve ve lifli yemeklerin tüketilmesini önerdi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri

Yapılan açıklamada, “11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile oruç tutan bireylerin uzun süre aç kaldığı ve beslenme düzeninin değiştiği bu dönemde dengeli beslenmek çok daha büyük önem taşımaktadır.

Bu yıl imsak ve iftar arası yaklaşık 13-14 saatlik bir açlık gerektirmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğünü atlanmamalı, ana öğün ve ara öğünler yapılmalıdır. Öğünlerde beş besin grubundan besinlerin tüketilmesi sağlıklı ve dengeli seçimler için gereklidir. İftara kadar olan sürede günün verimli geçmesi için yeterli ve dengeli bir sahur öğünü oldukça önemlidir ve yine günün önemli bir öğünü olan kahvaltının yerini almalıdır. Sahura kalkmamak ya da sahurda sadece su içmek açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine; güne hazırlıksız başlanmasına, gün içinde halsiz ve isteksiz olunmasına neden olacaktır. Sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebze- meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içinde açlık hissinin oluşmasını geciktirmek için midenin boşalma süresini uzatacak kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli kompleks karbonhidrat kaynaklarının tüketmesi uygun olacaktır. Aşırı yağlı, tuzlu, ağır yemeklerden ve hamur işlerinden uzak durulmalıdır” denildi.

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT

Sıvı ihtiyacının karşılanmasında suyun öneminin büyük olduğu belirtilen açıklamada, “Sıvı ihtiyacının karşılanmasında su başlıca tercih olmalıdır. Su enerji içermez ve en iyi şekilde hidrasyon sağlar. Susama hissi su ile giderilmelidir. 65 yaşından sonra susama hissi azaldığı için bu bireyler susamadan su içmeye özen göstermelidir. Sular, nane, çubuk tarçın, limon, meyveden yapılmış buzlar ile aroma katılabilir”

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri

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