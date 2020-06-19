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Muğla kütüphanelerinde 287 bin kitap var

MUĞLA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı.

Muğla kütüphanelerinde 287 bin kitap var

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı. Muğla’da 13 halk kütüphanesinde toplam 287 bin 176 kitap mevcut.
Muğla ilinde bulunan 13 Halk Kütüphanesinde 287 bin 176 kitap bulunuyor. Bu kitapların yüzde 47,4’ü (136 bin 022 kitap) edebiyat ve retorik, yüzde 19,6’sı (56 bin 288 kitap) sosyal bilimler ve yüzde 10,9’u (31 bin 210 kitap) coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitaplardır.
Kayıtlı üye sayısı 47 bin 549 oldu
2019 yılında halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 47 bin 539, kullanıcı sayısı 460 bin 520 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 215 bin 719 oldu.
Muğla’da 395 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var
Muğla’da bulunan 395 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 220’si resmi okullarda, 107’si özel okullarda ve 68’i özel kurslardaki kütüphanelerdir. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 358 bin 459 kitap bulunduğu açıklandı.

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