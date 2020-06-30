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Muğla, Mayıs ayında en fazla ihracatı Yunanistan’a yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:55 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri yayımlandı.

Muğla, Mayıs ayında en fazla ihracatı Yunanistan’a yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri yayımlandı. Muğla Mayıs ayında en fazla ihracatı Yunanistan’a yaparken, en fazla ithalatı da Fas’tan yaptı.
Muğla’da ihracat azaldı, ithalat arttı
TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Muğla’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 23,2 azaldı, ithalat yüzde 1,8 arttı. İhracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 azalarak 41 milyon 748 bin dolar, ithalat ise yüzde 1,8 artarak 21 milyon 583 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 27’inci il olurken, ithalatta ise 28’inci sırada yer aldı.
İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe
2020 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör sıralamasında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 55,76 (23 milyon 280 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sanayinin payı yüzde 39,93 (16 milyon 671 bin dolar) madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 4,30 (1 milyon 797 bin dolar) oldu.
İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,61 (21 milyon 499 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,37 (81 bin dolar), bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,02 (3 bin dolar) oldu.
En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu
Muğla’dan, 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 6 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan’ı sırasıyla 3 milyon 497 bin dolar ile İtalya ve 3 milyon 325 bin dolar ile İsrail izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu
Muğla’ya, 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ithalat Fas’tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 319 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 6 milyon 236 bin dolar ile Moritanya ve 2 milyon 33 bin dolar ile Fransa izledi.

Muğla, Mayıs ayında en fazla ihracatı Yunanistan’a yaptı

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