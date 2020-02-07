Muğla merkezli bahis operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen bir grubu takibe aldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için Muğla, Diyarbakır, Antalya, Batman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınarak Muğla'ya getirilen 19 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

