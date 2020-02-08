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Muğla merkezli bahis operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Muğla merkezli bahis operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 kişi, Marmaris Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütlü olarak yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen gruba yönelik Muğla, Diyarbakır, Antalya, Batman ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Marmaris Muğla Tutuklu yasa dışı bahis Zanlı

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