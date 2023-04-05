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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

05.04.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Büro Amirliği ekipleri, kendilerini MİT, gizli servis ve istihbarat elamanı ile komutan olarak tanıtarak şehit ailelerine ve dini derneklere yardım adı altında vatandaşlardan para toplayan şüphelilerie yönelik operasyon başlattı.

Muğla ile Osmaniye'deki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri H.H.S'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

H.H.S, Osmaniye'de depremzedelere yardım bahanesiyle bağış toplarken yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada çok sayıda mermi, büyü kitapları, ajandalar ve banka dekontları ele geçirildi.

Zanlılar ifadelerinin alınması için Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin sahte isimler kullanarak 30 kişiden 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla dolandırıcı

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İkindi
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Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Çarşamba

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