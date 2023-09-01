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Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

01.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları Bodrum'da çeşitli yerlerde saklayarak sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin konakladığı Turgutreis Mahallesi'nde bulunan çadır kamp alanı ve Türkbükü ormanlık alanda, "Tina" isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, ormanlık alana gizlenmiş ve satışa hazır paketler halinde bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 700 lira, 200 avro ve 200 dolar ele geçirdi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Muğla uyuşturucu operasyonu

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