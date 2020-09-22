Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın talimatı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Sınırsız Eğitim Projesi’ kapsamında Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim erişimi olmayan öğrencilere televizyon, tablet ve internet erişiminin yanı sıra 90 noktada EBA Destek Noktası kurulması sağlanıyor.

Üç aşamalı projenin ilk ayağı olan ve evlerinde televizyon bulunmayan 214 aileye televizyon dağıtımı Yatağan ilçesinde başladı. Yatağan 23 Nisan Ortaokulunda 18 aileye televizyon hediye edilirken, düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve aileler katıldı.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Sınırsız Eğitim Projesi’nde ilk etapta evinde televizyonu olmayan öğrenciler tek tek tespit edildi. Tespit edilen ailelere Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Muğla’ya Hizmet Vakfı desteğinde televizyon alındı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, uzaktan eğitim sürecinde Muğla olarak EBA kullanımında Türkiye birincisi olduklarını belirtti. Töre, “150 bin öğrencimizden uzaktan eğitim sürecine gerek televizyondan, gerekse bilgisayardan erişimini sağlayamayan öğrencilerimiz var mı diye araştırma yaptık. Sayın Valimizin himayesinde ‘Sınırsız Eğitim Projesi’ni başlattık. Bu proje üç aşamadan oluşuyor. Bugün birinci kademesinin ilk toplantısını yapıyoruz. Muğla’da televizyonu olmayan ve uzaktan eğitim sürecine dahil olmalarını adına 214 öğrencimizin televizyonlarının olmadığını tespit etti. Bugün eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde öğrencilerimizi televizyonları ile buluşturmak istedik” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, “Üç aşamalı bir projenin ilk aşamasında televizyonu olmayan çocuklarımıza nasıl televizyon temin ederiz ve uydu yayınlarını sağlarız, ikinci aşamada evinde interneti olmayan ya da internet erişimi gerçekleşmeyen ailelere yönelik çalışma gerçekleştirdik. İlk aşamada 214 televizyon teslim edeceğimiz aile var. Biz de bu ailelerimize televizyon temin edilmesini yönünde destek vereceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Yatağan ilçesinde televizyonu olmayan 18 aileye televizyonları Milli eğitim müdürü Pervin Töre ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü tarafından teslim edildi.

