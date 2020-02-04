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Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası

MUĞLA HABERLERİ  | 04.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar tarafından Elazığ için yardım kampanyası başlatıldı.Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar tarafından Elazığ için yardım kampanyası başlatıldı.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Merkez üstü Elazığ’ın Sivrce İlçesi olan 2 Ocak saat 20:55’te yaşanan ve çevre illerden de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de yasa boğdu. Derin bir acı ve üzüntü duyduğumuz deprem sonrasında tüm Elazığ halkının yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Depremde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabır diliyoruz. Allah ülkemizde bir daha doğal afet göstermemesi ve yaşatmaması dileklerimle bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyoruz. Şüphesiz ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman acılarımız ve üzüntülerimiz azalıyor. Muğla muhtarları olarak yaraların sarılmasında bir nebze katkımız olsun istedik. Muğla İli Muhtarlar Federasyonu olarak muhtarlarımızın önerisiyle bir yardım kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz. Kampanyamıza katılan Menteşe muhtarlarımız, Fethiye, Datça, Milas muhtarlarımız adına tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dualarımız Elazığ için Rabbım vatandaşlarımıza yardım etsin."

Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası

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