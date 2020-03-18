Muğla nüfusunun 12,4’ü yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı yaşlılık verilerini yayımlarken, Muğla yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 27’nci il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı yaşlılık verileri açıklandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, 983 bin 142 yerleşik nüfusun 121 bin 950’sinin 65 ve daha yukarı yaşta olduğunu açıkladı.

65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 12,4 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 9,1 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa izledi. Muğla ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 27’nci il oldu.

121 bin 950 kişi 65 ve daha yukarı yaşta

2019 yılında Muğla’da yaşayan 983 bin 142 kişinin 121 bin 950’si yaşlı. Türkiye’de ise yaşlı nüfus sayısı 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Muğla’da yaşayan 482 bin 540 kadının yüzde 13,5’i 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye’de yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 20,3 ile Sinop, yüzde 19,7 ile Kastamonu ve yüzde 18,3 ile Giresun olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 4,1 ile Şırnak, yüzde 4,4 ile Hakkari ve yüzde 4,5 ile Şanlıurfa oldu. Muğla ise yüzde 13,5 değeri ile 29’uncu sırada yer aldı.