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Muğla okur-yazarlıkta Türkiye 6’ncısı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı illerin okur-yazarlık oranlarını açıklarken, Muğla, okur-yazarlık oranında Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı.Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2019 yılı verileri doğrultusunda, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da okuma yazma oranı yüzde 98,62 olarak açıklandı.2019 yılında Muğla’da 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,62 olarak gerçekleşti.

Muğla okur-yazarlıkta Türkiye 6’ncısı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı illerin okur-yazarlık oranlarını açıklarken, Muğla, okur-yazarlık oranında Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2019 yılı verileri doğrultusunda, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da okuma yazma oranı yüzde 98,62 olarak açıklandı.
2019 yılında Muğla’da 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,62 olarak gerçekleşti. Bu değerle Muğla ili okur-yazar oranının en yüksek olduğu 6’ncı il olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99,00 ile Antalya olurken, okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 92,55 ile Mardin oldu.
Muğla’da kadınların yüzde 97,60’ı, erkeklerin yüzde 99,59’u okuma yazma biliyor
Muğla’da okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların yüzde 97,60’ının, erkeklerin ise yüzde 99,59’unun okuma yazma bildiği görüldü.
Türkiye genelinde ise bu oran kadınlar için yüzde 95,26 iken, erkekler için yüzde 99,22 olarak gerçekleşti.
En yüksek okur-yazar oranı 14-17 yaş grubunda
Muğla’da okur-yazar oranının en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 100 ile 14-17 yaş grubu. Okur-yazar oranının en düşük olduğu yaş grubu ise yüzde 92,52 ile 65 yaş ve üstü olarak belirlendi. Muğla ilinde 15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı yüzde 25,19 197 bin 952 kişi ile lise ve dengi meslek okulu mezunları alırken, lise ve dengi meslek okulu mezunlarını yüzde 24,41 191bin 806 kişi ile ilkokul mezunları takip etti. Ardından gelen yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı yüzde 18,76 (147 bin 442 kişi), ortaokul veya dengi meslek ortaokulu mezunlarının oranı yüzde 16,40 (128 bin 862 kişi), ilköğretim mezunlarının oranı yüzde 8,23 (64 bin 670 kişi), yüksek lisans mezunlarının oranı yüzde 1,61 (12 bin 680 kişi), doktora mezunlarının oranı yüzde 0,33 (2 bin 596 kişi) olarak gerçekleşti.

Muğla okur-yazarlıkta Türkiye 6’ncısı

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