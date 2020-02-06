YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Sağlık Müdürlüğünden korona virüs açıklaması

Muğla Sağlık Müdürlüğünden korona virüs açıklaması

MUĞLA HABERLERİ  | 06.02.2020 19:32 | Son Güncelleme

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili, “İlimizde şuan itibariyle olası veya kesin korona virüs vakası yoktur” dedi.Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer yaptığı yazılı açıklamada, “6 Şubat 2020 tarihinde Marmaris ilçemizde bir işletmeden gelen hastada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edilmiştir.

Muğla Sağlık Müdürlüğünden korona virüs açıklaması

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili, “İlimizde şuan itibariyle olası veya kesin korona virüs vakası yoktur” dedi.
Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer yaptığı yazılı açıklamada, “6 Şubat 2020 tarihinde Marmaris ilçemizde bir işletmeden gelen hastada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edilmiştir. Olası bir vaka olabileceği düşüncesi ile gerekli önlemler alınmış olup, eşzamanlı Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek klinik ve epidemiyolojik değerlendirme yapılmıştır. Vakanın korona virüs olmadığı kanaatine varılarak hastaya standart viral pnömoni tedavisi başlanmıştır. İlimizde şuan itibariyle olası veya kesin korona virüs vakası yoktur” denildi.
Olası bir korona virüs vaka olabileceği şüphesi ile hastaneye gelen kişinin bayan bir rehber olduğu öğrenildi.

Muğla Sağlık Müdürlüğünden korona virüs açıklaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Muğla Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
07:59
Öğle
13:26
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Didem Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

(özel)-su Kabağı Usta Ellerde Sanata Dönüşüyor

(özel)-su Kabağı Usta Ellerde Sanata Dönüşüyor

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Su parkında felç oldu

Su parkında felç oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.