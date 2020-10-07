YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosundan Ermenistan'a kınama

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Senatosu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, bölgenin huzur ve istikrarını tehdit eden hain saldırılarısının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Devletin ve milletin, dün olduğu gibi bugün de hiç tereddütsüz Azerbaycan'ın yanında olduğu ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu olarak Yukarı Karabağ işgali ile yaklaşık 30 yıldır uluslararası hukuku çiğneyen Ermenistan'ın, Azerbaycan sivil halkını ve askerini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı
Sanko Park TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi aldı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı

Muğla Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:00
Öğle
12:59
İkindi
16:15
Akşam
18:49
Yatsı
20:03

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Özcan Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Milas’ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı
Milas’ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İngiliz Çift Nikahını Amfi Tiyatro'da Kıydı
İngiliz Çift Nikahını Amfi Tiyatro'da Kıydı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.