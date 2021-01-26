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Muğla Sosyal Hizmetlerde ilk kadın şoför göreve başladı

26.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Muğla Sosyal Hizmetlerde ilk kadın şoför göreve başladı

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne hizmet alımı kapsamında ilk kadın şoför görevine başladı.

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne hizmet alımı kapsamında ilk kadın şoför görevine başladı. 30 yaşında evli ve 2 çocuk annesi şoför Merve Yıldız, çalışma arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu söyledi. Yıldız, kadınlara yönelik hizmetlerde görev alacak.
30 yaşında evli ve 2 çocuk annesi Merve Yıldız, "Ev hanımıydım. 10 yıllık ehliyetim vardı ve aktif olarak otomobil kullanıyordum. Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne şoför olarak bu ay içinde işe başladım. İşimden çok memnunum. İlçelere göreve giderken bazı yolları doğal olarak yeni öğreniyorum. Çalışma arkadaşlarım sağolsunlar bu konuda bana çok destek oluyorlar" dedi.
"Kadın şoför sayımızı arttıracağız"
Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik yaptığı açıklamada, "Kadının her alanda güçlü olması gerektiği inancındayım. Bu kapsamda daha önce görev yaptığımız bölgelerde çalışmalarımız oldu. Muğla’da da kurumumuzda birçok alanda kadın yönetici ve çalışanımız mevcut. Her birimimizde kadın istihdamına yönelik çalışmalarımız devam ederken ilk kadın şoförümüz de görevine başladı. Merve Hanım Marmaris’ten gelip gidiyor. Yakında kendisi ailesinin yanında Marmaris’te görev yapmaya devam edecek. Kadınlara yönelik sunduğumuz hizmetlerde kadın çalışanlarımızın bizim için yeri çok ayrı. Kadınlara yönelik hizmetlerimiz kapsamında kadın şoför sayımızı artıracağız" ifadelerini kullandı.

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