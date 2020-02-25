Muğla Spor Tırmanış Şampiyonası Fethiye’de yapıldı

Okullar Arası Spor Tırmanış Yarışması, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Spor Tırmanış duvarında düzenlenen yarışmaya, Muğla ve ilçelerinden 36 öğrenci katıldı.

Foça Mahallesinde bulunan tırmanış duvarında gerçekleşen yarışlara farklı kategorilerden 9 ila 18 yaş aralığındaki öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmanın ardından kategorilerine göre dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, yaptığı açıklamada, tırmanış yarışının Muğla’da ilk kez gerçekleştiğini söyledi. Yarışın renkli görüntülere sahne olduğunu ve şenlik havasında geçtiğini ifade eden Bayezit, “Önümüzdeki yıllarda katılım sayısını artırarak etkinliğin kapsamını genişletmeyi istiyoruz. Amacımız, Muğla’dan Türkiye şampiyonu çıkarmak ve geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek” dedi.

