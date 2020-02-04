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Muğla tarımı masaya yatırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda durum tespiti yaptı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, sulama kooperatifleri, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası Başkanlıkları, Veteriner Hekimler Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Süt Yetişkiricileri Birliği, Alabalık ve İç Sular Balık Yetiştiricileri Birliği, Pamuk Yetiştiricileri Birliği, Ticaret Borsası, Zeytinyağı, Yaş Sebze İhracatçıları Birliği, Or-Koop, Dalko ve Tariş temsilcileri ile durumu değerlendirmesi yaptı.STK temsilcileri ile bir araya gelinen toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Sasyak, “Muğla’nın Tarım ve Hayvancılıkta bir adım daha öne çıkabilmesi ve mevcut durumu çok daha iyi yerlere taşıyabilmemiz için siz değerli başkanlarım ve müdürlerimle bir araya gelerek sektörlerimizin içinde bulunduğu durumu ve Muğla tarıma katkılarını ele almak istedim.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda durum tespiti yaptı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, sulama kooperatifleri, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası Başkanlıkları, Veteriner Hekimler Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Süt Yetişkiricileri Birliği, Alabalık ve İç Sular Balık Yetiştiricileri Birliği, Pamuk Yetiştiricileri Birliği, Ticaret Borsası, Zeytinyağı, Yaş Sebze İhracatçıları Birliği, Or-Koop, Dalko ve Tariş temsilcileri ile durumu değerlendirmesi yaptı.
STK temsilcileri ile bir araya gelinen toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Sasyak, “Muğla’nın Tarım ve Hayvancılıkta bir adım daha öne çıkabilmesi ve mevcut durumu çok daha iyi yerlere taşıyabilmemiz için siz değerli başkanlarım ve müdürlerimle bir araya gelerek sektörlerimizin içinde bulunduğu durumu ve Muğla tarıma katkılarını ele almak istedim. İl Müdürlüğü olarak, tarım ve hayvancılık alanında büyük başarılara imza atabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ancak hep birlikte yan yana, omuz omuza çalışırsak bunu başarabiliriz. Bugün burada hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız” dedi.
Karşılıklı sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, su ürünleri üretiminin mevcut durumu, Kooperatiflerin daha etkin hale getirilmesi için izlenmesi gereken yollar, Muğla ile özdeşleşen ürünlerin markalaşma ve pazarlanması konusunda yapılması gereken çalışmalar gibi konular görüşüldü.
Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan bu toplantının, Muğla tarımının sorunlarını hep birlikte masaya yatırıp çözüme kavuşturmak amacıyla 2 ayda bir kez mutlaka bir araya gelerek yinelenmesi kararı alındı.

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