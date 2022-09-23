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Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı

23.09.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Muğla Ula orman yangını

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