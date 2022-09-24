YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

24.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Kızılyaka Mahallesi'nde ormanlık alandaki bulgular üzerine gözaltına alınan 17 yaşındaki Mehmet Y'nin jandarmadaki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına almıştı.

Yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı10. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı
Burdur’daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldıBurdur’daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldı
Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmasıNevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması
Anahtar Kelimeler:
Muğla Ula orman yangını

Muğla Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
13:04
İkindi
16:29
Akşam
19:09
Yatsı
20:24
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.