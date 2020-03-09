Muğla Ülkü Ocaklarından temizlik kampanyası

Muğla Ülkü Ocakları tarafından ’Çevrecilik Milliyetçiliktir’ sloganı ile temizlik kampanyası başlatıldı.

Hafta sonu tatilinde sabah bir araya gelen Muğla Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla doğal parklar ve piknik alanları olmak üzere birçok yeri çöplerden arındırdı.

Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Demirel Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi’ne teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş’in "Çevrecilik milliyetçiliktir" sözünden yola çıkarak, gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir alanlar bırakmak için bölgelerimizde çevre temizliği yapılmıştır. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.



