Muğla Valiliği tarih ve kültür turizmine olan ilgiyi artırdı

Dört bir tarafı deniz, kum, güneş turizmi olarak bilinen klasik turizmin yanında geliştirilen yeni turizm modelleri ile dikkat çeken Muğla’da tarih ve kültür turizmin altyapısı ve üstyapısı Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’nın himayesinde ve talimatıyla Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleri ile geliştiriliyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2022 yılında 28 arkeolojik kazı alanına sağladığı uzman personel dahil toplam 590 kişilik istihdam ile bir yandan yıl boyunca Muğla’daki arkeolojik kazılara destek olurken, diğer yandan kazıların yapıldığı kırsal mahallelerin kalkınmasına da katkı sağlıyor.

Muğla’nın Milas İlçesinde; Latmos Herakleia Antik Kenti, Milas Beçin Kalesi Örenyeri kazısı, Milas Sinuri Antik Kenti, , Euromos Antik Kenti, İasos Antik Kenti ve Labranda Antik Kenti olmak üzere 6 tane, Marmaris İlçesinde; Phoenix Antik Kenti, Amos Antik Kenti ve Kastabos Antik Kenti olmak üzere 3 tane, Ula İlçesinde; Thera Antik Kenti, İdyma Antik Kenti ve Sedir Adası Kedrai Antik Kenti olmak üzere 3 tane, Seydikemer İlçesinde; Tlos Antik Kenti, Letoon Antik Kenti, Çaltılar Höyüğü kazı çalışması olmak üzere 3 tane, Yatağan İlçesinde; Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Antik Kenti olmak üzere 2 tane, Bodrum İlçesinde Kissebükü-Anastasiapolis kazısı ve Pedasa Antik Kenti olmak üzere 2 tane, Köyceğiz İlçesinde; Kaunos Antik Kenti ve Sultaniye Leto Kutsal Alanına olmak üzere 2 tane, Fethiye İlçesinde; Fethiye Kalesi kazısı ve Kadyanda Antik Kenti olmak üzere 2 tane, Kavaklıdere İlçesinde; Hyllarima Antik Kenti ve Asarcıktepe Arkeolojik Kazı Alanı olmak üzere 2 tane, Datça İlçesinde; Knidos Antik Kenti olmak üzere 1 tane, Menteşe İlçesinde; Mabolla Antik Kenti olmak üzere 1 tane, Dalaman İlçesinde Kalinda Antik Kenti olmak üzere 1 tane olmak üzere toplamda 28 antik kente 590 kişilik arkeolog, restorator, sanat tarihçisi, mimar, mühendis, teknisyen ve işçi desteğinin 12 ay boyunca sağlandığı belirtildi.

Muğla’nın tarih ve kültür turizmi altyapısının güçlendirilmesinde antik kentlerdeki çalışmalar için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yaklaşık 50 milyon destek sağlandığını belirten Vali Orhan Tavlı, antik kentlerde yapılan çalışmalarla bir yandan tarihi ve kültürel zenginliklerimiz gün yüzüne çıkarken ortaya çıkan eserlerin korunarak geleceğe aktarıldığını, diğer yandan da tarih ve kültür turizmi altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

Antik kentlerde çalışanların kazı alanlarına yakın kırsal mahallelerden olması nedeniyle bu çalışmaların kırsal kalkınma modeline dönüştüğünü vurgulayan Vali Orhan Tavlı, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Vali Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Stratonikeia Antik Kenti’ni 2019 yılında ziyaret etmesinin Muğla’nın tarih ve kültür turizmi açısından dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, tarih ve kültür turizmi açısından yapılan çalışmaların etkilerinin şimdiden görülmeye başlandığını 2022 yılında tarihi ve kültürel alanlarım yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyle buluştuğunu, yapılan çalışmalarla her yerinden adeta tarih fışkıran Muğla’da tarih ve kültür turizminin hak ettiği yere geleceğini ifade etti.

