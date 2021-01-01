Muğla Valisi Orhan Tavlı, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile hastane çalışanlarının yeni yılını tebrik etti.

Vali Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Muğla'daki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Tavlı, çalışmalarında başarılar diledi.

Tavlı ve beraberindekiler, Menteşe Hamdi Bey Karakolu, Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Menteşe Devlet Hastanesini de ziyaret eden Tavlı, burada tedavisi devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve özverili çalışmalarda bulunan hastane personelinin yeni yılını kutladı.

