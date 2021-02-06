Muğla Valisi Tavlı, Stratonikeia ve Lagina Antik kentlerinde incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesindeki Lagina ve Stratonikeia Antik kentlerinde inceleme yaptı.

Vali Tavlı, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia'yı gezdi.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten kazılar hakkında bilgi alan Tavlı, antik kentin turizm altyapısının iyileştirilmesi ve bilinirliğinin arttırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Antik yapıların korunması, sergilenmesi ve tanıtılmasına önem verdiklerini vurgulayan Tavlı, "Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları 12 ay devam ediyor. Çalışmalara gerekli destek veriliyor." dedi.

Prof. Dr. Söğüt de Stratonikeia Antik Kenti'nin, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden olduğunu söyledi.

Kentin, antik çağlarda Anadolu'nun yerli halkları Karyalılar ve Leleglere ait yerleşim yeri olduğunu anlatan Söğüt, antik kentteki kuzey kapı, batı cadde, tiyatro, köy meydanı, tiyatro ve yeni tanımlanan alanlarda kazı ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Vali Tavlı, daha sonra pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Tavlı'ya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve diğer yetkililer eşlik etti.

