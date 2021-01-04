YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla ve Ege Türküleri yeninden hayat buluyor

Muğla ve Ege Türküleri yeninden hayat buluyor

MUĞLA HABERLERİ  | 04.01.2021 14:19 | Son Güncelleme

Muğla’da bağlama eğitmenliği yapan ve bir çok etkinlikte sahne alan Muğla’nın tanınan yöresel sanatçısı Hamdi Demirtaş, unutulmaya yüz tutmuş türküleri tekrardan seslendiriyor.Demirtaş’ın albümünde Adem Gardaş, Al Fadimem, Usul Usul ve Yörük Kızı türküleri yer alıyor.

Muğla’da bağlama eğitmenliği yapan ve bir çok etkinlikte sahne alan Muğla’nın tanınan yöresel sanatçısı Hamdi Demirtaş, unutulmaya yüz tutmuş türküleri tekrardan seslendiriyor.
Demirtaş’ın albümünde Adem Gardaş, Al Fadimem, Usul Usul ve Yörük Kızı türküleri yer alıyor. 2020 yılının son günlerinde çıkardığı “Çay Gıyında Harım var” isimli albümü ve 5 şarkısı ile dijital müzik platformlarında yerini alan Hamdi Demirtaş, hazırladığı klip ile sosyal medyada en fazla tıklananlar arasına girmeyi başardı.
32 yaşındaki genç sanatçı Hamdi Demirtaş, albümünün Muğla’ya hayırlı olmasını dilerken şunları söyledi,
“Uzun süredir üzerinde “Hangi türküler” olsun diyerek seçim çalışması yaptığım albümü sonunda çıkardık. Muğla’nın ve Ege bölgesin de yaşayan vatandaşlarımızın sevebileceği türkülerin olmasını istediğim bu albümümde, aynı zaman da eskileri de tekrar canlandırmak istedim. Bir çok genç arkadaşımız bu türküleri bilmiyor. Bizim özümüz olan bu türküleri yeniden geleceğe taşımak. Bu yüzden de böyle bir albüm çıkardım. Albümümüzün klibini “Çay Gıyında Harım var” türküsüne yaptım. Bundan sonrada türkülere tekrardan hayat vermek için çalışmalarımı sürdüreceğim. Bu sürede bana destek olan herkese teşekkür ederim”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Esen Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.