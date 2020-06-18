Muğla ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İzmir programı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Ege’mizin incisi güzel İzmir’imizin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek belediyelerimiz arasındaki işbirliğini konuştuk. İzmir yerelde kalkınma modelinin hep öncüsü olmuştur. Türkiye’nin aydınlık kentleri İzmir ve Muğla’mız birlikte kalkınacak ve ülkemizin lokomotifi olmaya devam edecek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e ziyareti için teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 Büyükşehir Belediyesi ve başkanları olarak mükemmel bir uyum yakaladıklarını, Ege’den Akdeniz’e, Marmara’dan İç Anadolu ve tüm Türkiye’yi yerelde hizmet anlayışıyla kucakladıklarını söyledi. Muğla ve İzmir’in yerel ve genel siyaset olarak Türkiye’nin en aydınlık şehirleri olduğunu söyleyen Soyer, Ege’nin bu iki güçlü şehrinin karşılıklı iş birliğine devam edeceğini belirtti.



