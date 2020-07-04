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Muğla Ziraat Odalarından Vali Tavlı’yı ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 04.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.Ziyarette Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ve yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Tavlı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Ziraat Odasının faaliyetleri ve yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın tarım ve hayvancılıkta güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, Ziraat Odalarının ülkemiz ve çiftçilerimiz için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Muğla Ziraat Odalarından Vali Tavlı’yı ziyaret

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ve yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Tavlı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Ziraat Odasının faaliyetleri ve yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın tarım ve hayvancılıkta güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, Ziraat Odalarının ülkemiz ve çiftçilerimiz için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

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Cem Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
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