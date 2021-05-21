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Muğla'da 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı

21.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyusuna düşen köpek, kurtarıldı.

Karaçulha Mahallesi Mustafa Severoğlu Caddesi'nde bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan köpek sesleri duyanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Adrese gelen ekipler, köpeği 10 metrelik kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye eri, merdivenle indiği kuyudan köpeği kurtardı.

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