Muğla’da 11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgısı tedbirleri kapsamında Muğla genelindeki sağlık çalışanları için ücretsiz servisi hayata geçirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 ilçede 12 otobüs sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Servislerle bu güne kadar 577 sağlık çalışanı taşındı.

Dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de etkisini sürdüren Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde ve Muğla’da önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi otogarlar, toplu taşama araçları, taksiler ve ödeme noktaları dahil bir çok yerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Korona virüs salgını ile mücadele de büyük özveri de bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servisleri hayata geçirdi. 11 ilçede 12 otobüs sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Servislerle bu güne kadar 577 sağlık çalışanı taşındı.