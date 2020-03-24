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Muğla’da 11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

MUĞLA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgısı tedbirleri kapsamında Muğla genelindeki sağlık çalışanları için ücretsiz servisi hayata geçirdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 ilçede 12 otobüs sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgısı tedbirleri kapsamında Muğla genelindeki sağlık çalışanları için ücretsiz servisi hayata geçirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 ilçede 12 otobüs sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Servislerle bu güne kadar 577 sağlık çalışanı taşındı.

Dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de etkisini sürdüren Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde ve Muğla’da önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi otogarlar, toplu taşama araçları, taksiler ve ödeme noktaları dahil bir çok yerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz servis
Korona virüs salgını ile mücadele de büyük özveri de bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servisleri hayata geçirdi. 11 ilçede 12 otobüs sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Servislerle bu güne kadar 577 sağlık çalışanı taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımız bire bir konun içerisindeler bu süreçte de bizim onlara destek olabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. İlk görevimizi onların daha sağlıklı ortamda hastaneye ve evlerine ulaştırmak olduğunu tespit ettik. Hastane olan bütün ilçelerimizde bu sağlık çalışanlarımıza özel sadece onların olacağı ücretsiz servis çıkardık” dedi.

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