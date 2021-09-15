Muğla'da 11 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 11 ayrı noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Marmaris, Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerindeki 11 noktada yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınları çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan yapılan müdahaleyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

