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Muğla’da 120 litre el yapımı alkol ele geçirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 30.12.2020 12:00 | Son Güncelleme

Muğla’da kaçak alkol üretimi yaparak sattığı belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda el yapımı alkol ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaca’nın kırsal Fevziye Mahallesinde M.K., R.A.

Muğla’da 120 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Muğla’da kaçak alkol üretimi yaparak sattığı belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda el yapımı alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaca’nın kırsal Fevziye Mahallesinde M.K., R.A. ve O.A. isimli şahısların kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisini aldı.
İl Jandarma KOM ve Ortaca İlçe Jandarma ekiplerinin şahıslara ait üç ayrı adreste yapılan aramada; 120 litre el yapımı alkollü içki, 5 litre etil alkol, 11 şişe yurt dışı menşeili bandrolsüz viski, 2000 gram alkol yapılında kullanılan karbon, 100 mg. kristal anason, 15 mg. votka anasonu, alkol fermente düzeneği, rakı damıtma düzeneği, 4 adet alkol yapımında kullanılan özel şırınga ve 5 adet alkol derecesini ölçmede kullanılan ölçüm cihazı ele geçirilmiştir.
Olay ilgili olarak M.K.,R.A. ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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