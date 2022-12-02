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Muğla'da 127 düzensiz göçmen yakalandı

02.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ortaca ve Marmaris ilçesinde 127 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca Mergenli Mahallesi ile Marmaris Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana araçlarla düzensiz göçmen geleceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 127 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yağmurlu havada yakalanan ve olumsuz arazi şartlarından etkilendikleri belirlenen kadın ve çocukların bulunduğu düzensiz göçmenlere giyecek ve yiyecek verildi.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris jandarma

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