YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.12.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Muğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrolMuğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça

Muğla Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:25

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.