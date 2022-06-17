Muğla'da 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" ve "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından hakkında hapis cezası bulunan G.K'nin Fethiye'de bulunduğunu tespit etti.

Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​



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