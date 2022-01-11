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Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.01.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan H.R.B'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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