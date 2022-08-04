YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

04.08.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M.E'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Polislerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıMuğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyorİstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyor
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandıBolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:07
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:46
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.