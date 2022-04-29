Muğla'da 16 yıl 15 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 16 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "izinsiz kenevir ekme" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Ç'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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