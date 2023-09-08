YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da 162 bin öğrenci 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak

Muğla’da 162 bin öğrenci 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak

08.09.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Muğla’da 162 bin öğrenci 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak

Muğla genelinde 839 okulda, 162 bin 194 öğrenci ilk ders zilinin çalması ile okullarında ders başı yapacak.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarda ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve 9’uncu sınıf öğrencilere yönelik 4 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen okula uyum süreçlerinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyecek.

11 Eylül Pazartesi günü Muğla ili genelinde resmi/özel toplam 839 okulda 1.520 yönetici, 13 bin 956 öğretmen ve 162 bin 194 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.

Okulların açıldığı 11 Eylül Pazartesi günü ilköğretim haftası kutlama programı gerçekleştirilecek. Program, saat 10.00’da Menteşe Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunulmasıyla başlayacak. Kutlama programı saat 10.30’da Türdü 100.Yıl İlkokulu’nda düzenlenecek.

13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında 1. dönem ara tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında sömestri tatili, 8 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında da 2. dönem ara tatil olarak uygulanacak. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyoda ölü bulunan kadının cesedi 3 gün boyunca o dairede kalmışBanyoda ölü bulunan kadının cesedi 3 gün boyunca o dairede kalmış
Kars’ta 1 araçtan silah ve mühimmat çıktıKars’ta 1 araçtan silah ve mühimmat çıktı
Bingöl’e 119 yeni hekim için kadro açıldıBingöl’e 119 yeni hekim için kadro açıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:35
Öğle
13:10
İkindi
16:44
Akşam
19:34
Yatsı
20:51

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Akçaalan eczanesi
Bodrum
Ovacik eczanesi
Fethiye
Likya eczanesi
Seydikemer
Beril eczanesi
Bodrum
Manolya eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Koycegiz
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.