Muğla’da 17 bin öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi

Öğrencilerin temel ilk yardım konularında farkındalıklarını artırmak için düzenlenen eğitim seminerleriyle 17 bin öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında açılan İlk Yardım Eğitimi Merkezi, kurulduğu günden bu yana aktif bir şekilde ilk yardım eğitimi faaliyetlerini sürdürüyor. İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda okul ve kurumlarda görev yapan yöneticilere, öğretmenlere, kurum personeline, öğrencilere ve velilerine ilk yardım eğitimi veriliyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezinde, bugüne kadar 1200 öğretmene Sağlık Bakanlığı onaylı temel ilk yardım eğitimi kursu, 4 bin 853 öğretmene Kızılay temel ilk yardım eğitimi kursu verildi. 843 eğitim personeline Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika yenileme kursu düzenlendi. Ayrıca halk eğitimi merkezleri ile yapılan iş birliği ile 45 kantin ve yemekhane çalışanı, 20 okul servis şoförü ve servis hosteslerine ilk yardım eğitimi kursu verilerek ilk yardımcı olmaları sağlandı. İlk Yardım Merkezi tarafından eğitim seminerleri de düzenleniyor. Öğrencileri temel ilk yardım konularında bilinçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak için düzenlenen seminerlerle bu güne kadar 17 bin 276 öğrenciye ilk yardım eğitimi semineri verildi. Ayrıca 223 veliye de ilk yardım veli semineri düzenlendi. İlk yardım eğitimlerinde genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra kalp krizi, sara nöbeti, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, hayvan ısırması, böcek sokması, boğulma gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahaleler de öğretildi. İlk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere ilk yardım sertifikası verildi.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi binasında faaliyet gösteren İlk Yardım Eğitimi Merkezinde, kurum müdürü Ergül Erdoğan ve ekibi tarafından verilen ilk yardım eğitimleriyle ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ölüm, yaralanma ve sakatlanmaların azaltılması amaçlanıyor. Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde verilen ilk yardım farkındalık eğitimleriyle öğretmenlerimizin, kurum personelimizin, öğrencilerimiz ve velilerimizin acil durumlar karşısında hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedefleniyor” dedi.

İlk yardım eğitiminin hayatın her anında kullanılabilecek kıymetli bir eğitim olduğuna ve doğru müdahalenin hayat kurtaracağına dikkat çeken İl Müdürü Emre Çay, "Okulda, evde, işte, sokakta yaşamımızın her alanında karşılaşabileceğimiz ani rahatsızlık durumunda, temel yaşam desteği sağlayabilme adına hepimizin ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olması hayati önem taşıyor. 2017 tarihinde Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan İlk Yardım Merkezimiz, tüm resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelimize yönelik ilk yardım eğitimi kurslarını özveriyle sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

